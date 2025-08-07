Новый электрический Xpeng P7 вызвал ажиотаж в Китае

Темпы предзаказов конкурентам Xiaomi SU7 и Tesla Model 3 впечатляют.

© Xpeng

Электрический седан Xpeng P7 вызвал ажиотаж на родине в Китае ещё до появления в автосалонах. Накануне, 6 августа, стартовали предзаказы, и темпы подачи заявок от покупателей оказались невероятно высокими.

Как передаёт портал CarNewChina, за первые за 6 минут 37 секунд после запуска предпродаж новинка Xpeng Motors собрала 10 000 заявок. Для сравнения, в среднем в таком количестве в прошлом году в Поднебесной продавался Xpeng P7 первой генерации.

Ранее мы уже рассказывали, что по экстерьеру Xpeng P7 похож на первую модель, но отличается более угловатыми и агрессивными формами кузова. Теперь это не седан, а лифтбек. Улучшен коэффициент лобового сопротивления — 0,201 против 0,236 Cd. Изменилась машина и в размерах: длина — 5017 мм (+137 мм), ширина — 1970 мм (+74 мм), высота — 1427 мм (-23 мм), колесная база увеличилась на 10 мм — на 3008 мм.

© Xpeng

Значительно расширилась и техническая гамма P7. Если рестайлинговый Xpeng P7i имеет всего один вариант — с 276-сильным электродвигателем на задней оси, батареей емкостью 86,2 кВт·ч и дальностью хода – 702 км, то новая модель имеет сразу три модификации:

Один электромотор (362 л.с.), задний привод, батарея (74,9 кВт·ч) с запасом хода 702 км;

Один электромотор (362 л.с.), задний привод, батарея (92,2 кВт·ч) с запасом хода 820 км;

Два электромотора (586 л.с.), полный привод, батарея (92,2 кВт·ч) с запасом хода 750 км.

Если говорить о скоростных характеристиках, то пока объявлено только, что полноприводный P7 разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды и развивает максимальную скорость 230 км/ч.

Конкурировать на рынке новому Xpeng P7 предстоит с такими электрическими седанами, как Xiaomi SU7, Tesla Model 3 и Zeekr 001. Полноценные продажи китайской новинки стартуют в конце августа. Стоимость автомобиля — от 250 тысяч юаней или 2,7 млн в переводе на рубли.

Xpeng представил уникальную окраску для Mona M03 и P7+