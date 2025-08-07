В Москве с 1 сентября введут верификацию пользователей каршеринга

Верификация позволит выявлять нарушителей, оперативно устанавливать личность водителя в случае чрезвычайной ситуации или ДТП и ограничивать ему доступ к аренде.

С 1 сентября 2025 года пользователи каршеринга в Москве будут проходить обязательную верификацию через портал mos.ru — с применением Mos ID. Об этом сообщил в своём Телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Проверка пользователей каршеринга позволит нам в дальнейшем заранее ограничивать доступ к аренде для тех, кто регулярно нарушает ПДД, а правоохранительным органам быстрее устанавливать личность водителя в случае ЧС или ДТП», — написал мэр столицы.

Собянин также подчеркнул, что обязательная верификация уже действует для курьеров и пользователей аренды электросамокатов. Система продемонстрировала высокую эффективность: аварийность с начала текущего сезона снизилась на 60%.

Для прохождения верификации понадобится полная учетная запись на портале mos.ru. Подтвердить учетную запись или зарегистрироваться можно уже сейчас. Это можно сделать при наличии номера телефона российского сотового оператора.

По официальным данным, ежедневно в Москве совершается 150 тысяч поездок на каршеринге. В среднем на одну машину приходится пять-шесть поездок в сутки.

