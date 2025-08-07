Собянин рассказал, сколько поездок совершают москвичи на каршеринге ежемесячно
В столице России больше всего в мире каршеринговых машин.
Москва занимает первое место в мире по числу автомобилей каршеринга, а количество ежедневных поездок с помощью сервисов превышает 150 тысяч. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
На сегодняшний день в московском парке каршеринга находится свыше 40 тысяч машин. Средний возраст арендуемых автомобилей один из самых молодых среди парков в Европе — полтора года.
«Наш город — мировой лидер по числу автомобилей в каршеринге. В день они совершают свыше 150 тысяч поездок, помогая тысячам людей передвигаться без личного автомобиля», — написал глава столицы в своём Телеграм-канале.
В среднем на один автомобиль из каршеринга в Москве приходится пять-шесть поездок за сутки. Чтобы сделать сервис еще безопаснее, с 1 сентября власти столицы введут верификацию пользователей через Mos ID.
