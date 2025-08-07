В России предложили отменить ограничения по тонировке стекол автомобилей

Тонировку автомобилей назвали международной практикой.

© Shutterstock

В Госдуму внесён законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Авторы инициативы, депутаты Госдумы от фракции «Новые люди», объясняют необходимость поправок в КоАП тем, что тонировка защищает водителя от ослепления солнечными лучами и снижает температуру в салоне, что особенно важно в жарких климатических условиях, как в южных субъектах России. Кроме того, тонированные стекла обеспечивают дополнительную защиту от краж и угонов, ведь злоумышленникам труднее разглядеть ценные вещи внутри автомобиля. Ещё тонировка, по мнению депутатов, помогает уменьшить ослепление водителя ярким светом фар встречных автомобилей ночью или бликами от солнца днём, что может повысить безопасность на дороге.

«В то же время установка тонированных стекол на транспортное средство – это международная практика.Тонировка позволяет сделать автомобиль не только комфортным, но и безопасным», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно действующему законодательству РФ, прозрачность ветрового и боковых стекол автомобиля должна составлять не менее 70%. Штраф за тонировку сверх 30% составляет 500 рублей. Если в течение десяти дней после административного наказания автовладелец не снимет плёнку, он будет либо будет оштрафован на 2000-4000 рублей, либо получит арест до 15 суток или обязательные работы на срок 40-120 часов за невыполнение законного требования сотрудника полиции.

Законопроект о тонировке стёкол внесён в Госдуму. Что дальше?

Призывы смягчить требования к тонировке звучат в российском автомобильном сообществе уже не первый год, однако каждый раз правительство и Госдума выступают против. Так, например, осенью прошлого года аналогичный законопроект был отклонен под предлогом того, что тонировка ухудшает видимость, и это чревато увеличением количества ДТП.

Новый документ пока лишь внесён в Госдуму. По итогам предварительного рассмотрения законопроект будет либо отклонен, либо принят к первому из трёх чтений в нижней палате парламента России.

