В рейтинге популярных б/у автомобилей в России сменился лидер впервые за 16 месяцев

Lada 2107, более известна как «семёрка», лидировала с февраля 2024 года.

Продажи подержанных автомобилей в России в июле выросли как в срезе одного месяца, так и в годовом сравнении. Данные по вторичке за второй месяц лета 2025 года опубликовал «Автостат. Инфо».

За прошлый месяц россияне купили 599 365 легковых автомобилей с пробегом. Это наилучший показатель по перепродажам с начала текущего года. Предыдущий рекорд, 509 670 штук, был установлен в мае.

Относительно предыдущего месяца продажи «бэушек» выросли на 22%. А в сравнении с июлем 2024 года рост составил 4%: 12 месяцев назад было продано 573 941 авто.

Не менее интересно выглядит и ситуация по продажам отдельных моделей. Дело в том, что с февраля 2024-го каждый месяц первую строчку неизменно занимала Lada 2107. «Семёрка» лидировала 16 месяцев подряд, но по итогам июля стала второй. Кто вышел вперёд? Lada Granta (Lada 2190) — 15 466 машин.

Самые продаваемые автомобили с пробегом в России в июле 2025 года, топ-5:

Lada 2190 — 15 446; Lada 2107 — 13 000; Kia Rio – 12 128; Hyundai Solaris — 12 014; Toyota Corolla — 10 493;

В марочном рейтинге уверенное лидерство тоже удерживает Lada – 145 690 машин. На втором месте идут автомобили Toyota — 61 258 штук. Замыкает тройку лидеров Kia – 35 743 единиц.

