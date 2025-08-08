Стоимость Corvette ZX1

Новый рекордсмен Нюрбургринга едет на равных с флагманским гиперкаром Ferrari, но стоит в разы меньше.

© Chevrolet

Не только китайские автопроизводители способны построить супергибрид, который один за одним бьёт рекорды гоночных трасс и продаётся по относительно доступной цене, как Xiaomi SU7 Ultra с ценником $114 000 (9 млн рублей). Chevrolet рассекретила стоимость полуэлектрической версии быстрейшего Corvette в истории — ZR1X.

Как сообщает Motor1, стоимость Chevrolet Corvette ZR1X начинается от $207 395 (16,5 млн рублей). Для лучшего понимания, за эти деньги покупатель получит гиперкар с 1250-сильной установкой, который не так давно установил рекорд Нюрбургринга, став быстрейшим американским автомобилем в истории этой культовой трассы. В кузовах купе и кабриолет ZR1X стоит больше, но не намного — $218 395 и $228 395 соответственно.

Corvette ZR1X оказался намного дешевле многих других гиперкаров, стоимость которых превышает миллион долларов. Взять, к примеру, флагман Ferrari F80 с ценником $3,7 млн или McLaren W1 за $2,1 млн. Да и Lamborghini Revuelto стоит почти в три раза дороже — $608 000. При этом даже в начальной комплектации гибрид Chevrolet способен проехать на равных с этими суперкарами, а может, и быстрее.

Спринт до «сотни» Corvette ZR1X преодолевает менее чем за две секунды и развивает 374 км/ч. Неплохо для автомобиля, который стоит в 18 раз меньше флагманского гиперкара Ferrari с менее мощным 1200-сильным двигателем и максималкой 350 км/ч.

