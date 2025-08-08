Bugatti презентовала эксклюзивный гиперкар Brouillard. Это последняя машина с мотором W16

Название гиперкара — своя отдельная история.

© Bugatti

Французский автопроизводитель Bugatti устроил эффектное прощание мощнейшему двигателю W16, об отказе от которого объявил ещё несколько лет назад. Последним экземпляром с 16-цилиндровиком необычной конфигурации стал эксклюзивный гиперкар под диковинным названием Brouillard.

Автомобиль построен по индивидуальному заказу. Созданием Brouillard занималось новое подразделение Bugatti Solitaire, которое не просто добавляет уникальные опции в рамках программы персонализации, а занимается полноценной перестройкой машин. И штучный гиперкар — это переделанный спидстер Mistral.

Машина была полностью перепроектирована, и от Mistral, по сути, осталось только шасси. Внешние кузовные панели были заменены на детали из карбона и алюминия, установлены стеклянная крыша, массивные двойные воздухозаборники на крыше, фиксированное заднее антикрыло типа «утиный хвост». В целом кузов имеет более плавные линии в сравнении с оригиналом и выглядит аэродинамичнее, а тёплый зелёный цвет добавляет оригинальности экстерьеру.

Что объединяет Brouillard и Mistral – как раз двигатель W16. Этот бензиновый агрегат выдаёт сумасшедшие 1578 л.с. и 1600 Н·м крутящего момента. Скоростные характеристики гиперкара не уточняются, но оригинальная модель с этим мотором развивает максимальную скорость 450 км/ч.

© Bugatti

Кстати, по поводу названия. С французского Brouillard переводится как «туман». Но к атмосферному явлению это наименование никак не относится. «Туманом» или по-французски Brouillard звали любимую скаковую лошадь основателя компании Этторе Бугатти, который был большим любителем верховой езды. И как рассказали в компании, к стройному, мускулистому жеребцу отсылает не только название, но и изящные, рельефные формы кузова автомобиля.

Вживую уникальный Bugatti Brouillard будет представлен на автошоу Monterey Car Week-2025, которое пройдёт в Калифорнии с 8 по 17 августа. Как и в случае с любым другим индивидуальным заказом, стоимость штучного гиперкара — коммерческая тайна.

Прощальный Bugatti с уникальным двигателем W16 сошёл с конвейера