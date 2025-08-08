Toyota представила GR Supra с 600-сильным двигателем V8. Купить эту машину не получится

Будет выпущено всего шесть экземпляров.

© Toyota

Компания Toyota в конце 2025 года свернёт выпуск спортивного купе GR Supra текущего поколения. На прощание один из лучших спорткаров в истории японского автопроизводителя получит специальную версию, сообщает Carscoops.

Впервые об этом проекте стало известно ещё в апреле прошлого года, но только сейчас в Toyota обнародовали некоторые подробности. Модификация получит 5,0-литровый атмосферник V8, как на трековых Lexus LC 500, RC F и раллийном пикапе HiLux, победившем в «Дакаре» в 2019 году. Отдача этого агрегата в топовом варианте составляет впечатляющие 600 л.с.

Обычная версия купе японской марки, напомним, оборудуется 3,0-литровым рядным шестицилиндровым мотором BMW мощностью 434 л.с. Подробностей по скоростным характеристикам самой мощной в истории Toyota GR Cupra на данный момент нет.

© Toyota

Кроме того, специальная версия получила продвинутый обвес кузова с массивным передним сплиттером и большим задним антикрылом. Изменены также настройки шасси и подвески, а также установлены более мощные тормоза производства AP Racing.

Правда, приобрести эту модификацию Toyota GR Cupra не получится. Всего будет выпущено шесть экземпляров, и все эти машины в 2026 году выйдут на старт австралийского кузовного чемпионата V8 Supercars, где будут конкурировать с Chevrolet Camaro и Ford Mustang V8.

Toyota раскрыла характеристики прощальной версии Supra