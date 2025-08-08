Убытки автокомпаний из-за пошлин Трампа стали крупнейшими после пандемии Covid-19
В список попали 14 автопроизводителей из пяти стран.
Ведущие мировые автопроизводители потеряли в общей сумме $12 млрд из-за заградительных пошлин, введённых президентом США Дональдом Трампом весной нынешнего года. Это наибольшие финансовые потери в автоиндустрии после кризиса, связанного с пандемией Covid-19 пять лет назад, сообщает The Wall Street Journal.
Сильнее всех пострадали компании, которые в значительной степени зависят от сбыта продукции на американском рынке, но большого количества площадок в США не имеют. Так, Toyota не досчиталась $3,2 млрд, а Volkswagen — $1,5 млрд. Но как ни странно, затронули пошлины и местные компании General Motors и Ford, которые выпускают некоторые свои модели, как кроссоверы Lincoln Nautilus и Buick Envision, в Китае, и ввозят на американский рынок. Их потери составили по $1,5 млрд.
Всего в список попали 14 автокомпаний. Наименьший убыток, $300 млн, понесла американская Tesla.
Сколько денег потеряли автопроизводители из-за пошлин Трампа?
- Toyota — $3,2 млрд;
- Volkswagen — $1,5 млрд;
- GM — $1,5 млрд;
- Ford — $1,5 млрд;
- Honda — $850 млн
- BMW — $650 млн;
- Hyundai — $600 млн;
- Kia — $570 млн;
- Mazda — $470 млн;
- Nissan — $470 млн;
- Mercedes — $420 млн;
- Stellantis — $380 млн;
- Subaru —$380 млн;
- Tesla — $300 млн;
С 3 апреля все ввозимые в США автомобили, а также детали узлы и агрегаты облагаются налогом в размере 25% от стоимости. По словам Трампа, эта мера в перспективе стимулирует зарубежные автокомпании строить сборочные заводы в Штатах, а не экспортировать уже собранные машины с заводов в соседних Канаде и Мексике.
