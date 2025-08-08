Tesla выпустит самую дальнобойную Model 3 в истории

Сейчас электрический седан Tesla проезжает от зарядки до зарядки чуть больше 750 км.

Гигафабрика американской компании Tesla в китайском Шанхае готовит к запуску в производство новую версию электрического седана Model 3. Среди моноприводных модификаций новинка станет самой мощной и дальнобойной, сообщает CnEVPost.

По сведения источника, в документации новая версия внесена под названием Model 3+. Мощность одномоторной электроустановки составит 305 л.с. Для сравнения, актуальная заднеприводная версия оснащается двигателем на 263 силы.

Оборудуется седан новой литий-ионной батареей ёмкостью 78,4 кВт⋅ч, разработанной южнокорейской компанией LG Energy Solution. Этот аккумулятор позволяет проехать на одной зарядке рекордные для Tesla Model 3 расстояние в 830 км.

Сейчас Model 3 выпускается на заводе Tesla в Китае в трех вариантах: базовая версия с задним приводом, полноприводная версия с увеличенным запасом хода и полноприводная версия Performance. Их дальнобойность составляет 634 км, 753 км и 623 км соответственно.

