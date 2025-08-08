Названы российские регионы-лидеры по развитию сети электрозаправок

Количество электрозаправок в нашей стране за год выросло на 40%.

© Алексей Никольский/РИА Новости

За последние 12 месяцев количество общедоступных электрозаправок (ЭЗС) в России выросло на 40% и превысило 6 тысяч. Подсчётами с «Рамблер Авто» поделились аналитики сервиса 2ГИС, изучившие развитие зарядной инфраструктуры в нашей стране.

Согласно проведенному исследованию, больше всего пунктов зарядки электромобилей на сегодняшний день — в Москве: более 900, что на 64% больше, чем год назад. Вместе с Московской областью их численность превышает 1500.

На втором месте идёт Санкт-Петербург с 330 станциями, что на 36% больше, чем годом ранее. Третье место занимает Красноярск — 169 электрозаправок (+3%) Не сильно отстаёт от лидирующей тройки Южно-Сахалинск, который по абсолютному числу станций зарядки электромобилей обогнал почти все города-миллионники — 165 станций (+31%).

Заправки электромобилей активно появляются в курортных регионах, особенно на юге России. Так, количество станций зарядки в Майкопе за год увеличилось в шесть раз и достигло 30 пунктов, а в Кавказских Минеральных Водах их стало больше в 4,5 раза — 36 станций. В два раза выросло количество точек зарядки электромобилей в Калининграде, где открыта 51 станция.

© 2ГИС

Наиболее высокие цены на зарядку характерны для южных курортных регионов: 1 кВт·ч энергии в Сочи или Новороссийске в среднем обойдётся в 20 рублей. Восточнее, ближе к Каспийскому морю, цена значительно ниже: в Астрахани, Нальчике и Махачкале стоимость 1 кВт·ч энергии варьируются от 10 до 12 рублей. Самые низкие цены на электрозаправки в Сибири: в Красноярске и Новосибирске 1 кВт·ч будет стоить в среднем 10 рублей, в Тобольске — 9 рублей.

Анализ поиска зарядок на картах 2ГИС показывает, что пик спроса на общедоступные станции приходится на понедельник и вторник, а меньше всего электрозаправки ищут в выходные дни — найти свободные слоты проще в субботу и воскресенье.

© 2ГИС

Найти электрозаправки в 2ГИС можно по запросу «станции зарядки электромобилей» — они отображаются на карте специальными значками с молнией. У многих заправок отображается статус в реальном времени: зелёная точка — свободно, оранжевая — частично занято, серая — не работает.

Электромобили и гибриды: основные виды, их плюсы и минусы