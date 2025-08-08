Эксперты СберАвто объяснили, почему советы друзей при покупке авто могут обернуться лишними тратами

Эксперты СберАвто объяснили, почему советы друзей при покупке подержанного автомобиля могут обернуться лишними тратами

Иван Беликов

Как говорится, доверяй, но проверяй.

В поиске автомобиля с пробегом многие рассчитывают на поддержку друзей, особенно если те разбираются в технической составляющей и уже проходили через процесс покупки машины. Однако приятель не всегда помощник в покупке авто. Почему? Где дружеские советы действительно работают, а где могут дорого обойтись? Рассказали эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто (входит в экосистему Сбера для автолюбителей).

Антисовет №1: «У меня такая же — отличная». Без тщательной проверки истории, диагностики и сведений об эксплуатации ориентироваться только на чужой успешный опыт — не лучшая идея. Возможно, друг владеет машиной с прозрачной историей, полным обслуживанием и бережной эксплуатацией. У продавца же — аналогичная модель, но с прошлым в такси, перегретым двигателем и восстановленным кузовом.

Антисовет №2: «Краска ровная — не битая». Только опытный и профессиональный диагност проверит и лакокрасочное покрытие толщиномером, и посмотрит на радиаторы, усилители, элементы под капотом и в подвеске. Если элемент, например, дверь, была заменена целиком, специалист обязательно проверит силовые части кузова. Без нужных знаний эти детали легко упустить. Дополнительные признаки ремонта, о которых может не знать друг — свежие фары, новые бамперы, следы полировки на фонарях.

Антисовет №3: «Большой пробег — не бери». Надёжность складывается не только из пробега, но и из общей истории обслуживания, опыта использования и ресурса конкретного двигателя. Авто с «городскими» 70 000 км может быть в худшем состоянии, чем автомобиль с трассовыми 140 000 км. Поэтому обращайте в первую очередь внимание на условия эксплуатации и косвенные признаки износа: салона, руля и педалей, также интервалы ТО и записи в электронных системах, а не на показания одометра.

Антисовет №4: «Ты же прокатился — бери». Короткая поездка — не показатель технического состояния. Даже если автомобиль едет мягко и уверенно, в нем могут быть скрытые проблемы: от ошибок в работе коробки передач до нарушенной геометрии кузова. Поверхностный тест-драйв не покажет ни проблем с трансмиссией, ни с батареей. Оценка «на ходу» важна, но это лишь малая часть полноценной диагностики.

Когда к советам друга действительно можно прислушаться:

  • Если друг сам недавно прошел полный путь покупки машины, обращался за осмотром в СТО и знает, как работает проверка истории и диагностика;
  • Если он искренне делится личными ощущениями от авто и продавца – трезвый взгляд со стороны поможет уравновесить эмоции покупателя и не упустить детали;
  • Если он не боится признаться: «я не уверен — давай покажем экспертам».

