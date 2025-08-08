Эксперты СберАвто объяснили, почему советы друзей при покупке авто могут обернуться лишними тратами

Как говорится, доверяй, но проверяй.

В поиске автомобиля с пробегом многие рассчитывают на поддержку друзей, особенно если те разбираются в технической составляющей и уже проходили через процесс покупки машины. Однако приятель не всегда помощник в покупке авто. Почему? Где дружеские советы действительно работают, а где могут дорого обойтись? Рассказали эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто (входит в экосистему Сбера для автолюбителей).

Антисовет №1: «У меня такая же — отличная». Без тщательной проверки истории, диагностики и сведений об эксплуатации ориентироваться только на чужой успешный опыт — не лучшая идея. Возможно, друг владеет машиной с прозрачной историей, полным обслуживанием и бережной эксплуатацией. У продавца же — аналогичная модель, но с прошлым в такси, перегретым двигателем и восстановленным кузовом.

Антисовет №2: «Краска ровная — не битая». Только опытный и профессиональный диагност проверит и лакокрасочное покрытие толщиномером, и посмотрит на радиаторы, усилители, элементы под капотом и в подвеске. Если элемент, например, дверь, была заменена целиком, специалист обязательно проверит силовые части кузова. Без нужных знаний эти детали легко упустить. Дополнительные признаки ремонта, о которых может не знать друг — свежие фары, новые бамперы, следы полировки на фонарях.

Антисовет №3: «Большой пробег — не бери». Надёжность складывается не только из пробега, но и из общей истории обслуживания, опыта использования и ресурса конкретного двигателя. Авто с «городскими» 70 000 км может быть в худшем состоянии, чем автомобиль с трассовыми 140 000 км. Поэтому обращайте в первую очередь внимание на условия эксплуатации и косвенные признаки износа: салона, руля и педалей, также интервалы ТО и записи в электронных системах, а не на показания одометра.

Антисовет №4: «Ты же прокатился — бери». Короткая поездка — не показатель технического состояния. Даже если автомобиль едет мягко и уверенно, в нем могут быть скрытые проблемы: от ошибок в работе коробки передач до нарушенной геометрии кузова. Поверхностный тест-драйв не покажет ни проблем с трансмиссией, ни с батареей. Оценка «на ходу» важна, но это лишь малая часть полноценной диагностики.

Когда к советам друга действительно можно прислушаться:

Если друг сам недавно прошел полный путь покупки машины, обращался за осмотром в СТО и знает, как работает проверка истории и диагностика;

Если он искренне делится личными ощущениями от авто и продавца – трезвый взгляд со стороны поможет уравновесить эмоции покупателя и не упустить детали;

Если он не боится признаться: «я не уверен — давай покажем экспертам».

