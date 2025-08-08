Рассекречен второй кроссовер нового российского бренда Tenet

Состоялась премьера автомобиля Tenet T7.

© Tenet

Новый российский автобренд Tenet представил публике свою вторую модель после кроссовера T8. Автомобиль построен на базе китайского Chery Tiggo 7 и называется T7.

Как говорится в сообщении марки, поступившем в редакцию «Рамблер Авто», T7 представляет собой среднеразмерный городской кроссовер. Габариты паркетника 4553х1862х1696 мм, колёсная база равна 2670 мм. Высота дорожного просвета —190 мм. Салон рассчитан на пять мест.

Tenet T7 оснащается турбодвигателем 1,6 мощностью 150 л.с. Расход топлива на трассе составляет всего 6,2 литров на 100 км. За переключение передач отвечает 7-ступенчатый «робот». Подробностей по приводу пока нет, но, например, Chery Tiggo 7 предлагается как в 2WD-версии, так и в 4WD.

В оснащение городского кроссовера входят светодиодные фары и фонари, функция отсроченного выключения фар Follow me home, круиз-контроль. Имеются обогревы сидений и стёкол, двухзонный климат-контроль, система кругового обзора 540°, интерьерная подсветка с бесступенчатым изменением цвета, функция проекции подкапотного пространства на экран мультимедийной системы. Также автомобиль оснащен автоматическими датчиками дождя и света, которые самостоятельно активируют стеклоочистители и регулируют режим работы фар в зависимости от условий освещенности.

Комплектации, стоимость и дата начала продаж второго кроссовера Tenet будут объявлены отдельно. Пока не анонсирован ещё и выход на рынок первой модели T9, презентованной в конце июля.

