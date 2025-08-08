Xpeng может запустить официальные продажи автомобилей в России

Есть вероятность, что китайская марка выйдет на российский рынок.

Крупнейший китайский производитель «умных» электромобилей Xpeng может появиться в странах СНГ, включая Россию. Один из косвенных признаков — начало сотрудничества с российской компанией.

Как стало известно изданию «Китайские автомобили», разработкой сервисов мультимедиа, телематики и автономной связи для машин Xpeng в партнёрстве с местной China Telecom займётся российский оператор связи «Билайн». Это сотрудничество может указывать на то, что не за горами выход китайского производителя «электричек» на российский рынок.

«Xpeng проявляет интерес к странам СНГ достаточно давно. При этом знакомый с деятельностью компании источник уточнил, что официально заходить в Россию марка опасается из-за риска санкций. В приоритете Xpeng находятся другие страны содружества. Впрочем, полностью исключать появление этой марки в РФ нельзя», — пишет портал «Китайские автомобили».

Отмечается, что Xpeng изначально ориентировался как на внутренний, так и на зарубежный рынок. На сегодняшний день автомобили компании продаются в странах Европы, Персидского залива и Юго-Восточной Азии.

