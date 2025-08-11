Россия — в топ-12 стран мира по продажам автомобилей

Российский рынок за один месяц поднялся с 15-го на 11-е место в мире.

© Андрей Колтун

Июль стал рекордным месяцем для российского авторынка. Впервые с начала года в нашей стране было продано 120 тысяч новых легковых автомобилей. Причём больше машин реализовано только в десяти странах.

Как сообщил в своём Телеграм-канале директор «Автостата» Сергей Целиков, за месяц Россия поднялась с 15-го на 11-е место в мировом рейтинге продаж автомобилей. Чтобы обогнать Мексику и подняться в топ-10, российскому авторынку не хватило около 3,8 тысяч проданных машин.

Возглавляет список крупнейших авторынков мира Китай с результатом 1,85 млн штук. На второй строчке — США с 1,39 млн единиц. Замыкает лидирующую тройку Япония, где продано 390 516 машин.

Топ-15 авторынков мира в июле 2025 года:

Китай — 1,85 млн (+6,9% относительно июля 2024 года) США — 1,39 млн (+7,3%) Япония — 390 516 (-3,6%) Индия — 328 613 (-0,8%) Германия — 264 802 (+11,1%) Бразилия — 230 223 (+1,3%) Канада — 172 000 (+6,9%) Великобритания — 140 154 (-5%) Южная Корея — 138 016 (+4,6%) Мексика — 124 480 (-0,6%) Россия — 120 649 (-11,4%) Италия — 118 493 (-5,1%) Франция — 116 377 (-7,7%) Австралия — 104 244 (+2%) Испания — 98 337 (+17,1%)

Среди основных драйверов роста продаж новых автомобилей в России эксперты называют снижение ключевой ставки ЦБ, снижение эффекта отложенного спроса, а также скидки и различные акции в автосалонах на фоне заполненных складов. По прогнозам дилеров, в августе будет продано от 110 до 130 тысяч машин.

