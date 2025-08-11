В Китае выпустят гиперкар мощностью 3000 л.с.

Электрический автомобиль почти наверняка установит рекорд максимальной скорости среди «китайцев».

© BYD

Китайских бренд люксовых электромобилей Yangwang, входящий в состав концерна BYD, работает над новой трековой версией своего гиперкара U9. Новая модификация под названием Nurburgring Edition будет практически в два раза мощнее нынешнего топового варианта с четырёхмоторной силовой установкой на 1306 л.с., сообщает CarNewsChina.

По информации источника, трековый U9, как и серийная модель, будет оснащаться четырьмя электродвигателями, но отдача составит по 754 л.с. на каждое колесо. То есть суммарная мощность электросистемы — 3018 л.с. Это почти в три раза мощнее самой младшей версии Yangwang U9 c силовой установкой на 1100 сил.

Визуально U9 Nurburgring Edition не сильно отличается от серийного U9: карбоновая крыша, большое фиксированное заднее антикрыло из углепластика и массивный задний диффузор с регулируемыми лопастями. В качестве опции доступны карбоновый сплиттер и заднее антикрыло с электроприводом.

© MIIT

Трековый Yangwang U9 унаследовал от серийной модели интеллектуальную гидравлическую систему управления демпфированием кузова DiSus-X. Этот девайс позволяет не только регулировать клиренс в целом, но и высоту дорожного просвета на каждом отдельном колесе, причём прямо на ходу. Благодаря сложной системе настроек машина умеет в буквальном смысле ездить на трёх колесах, перепрыгивать препятствия и двигаться «крабом», то есть по диагонали.

В ноябре прошлого года стандартный Yangwang U9 с 1306-сильной установкой и полным приводом установил рекорд максимальной скорости для китайских машин. Гиперкар разогнался до 391 км/ч, хотя заявленная паспортная максималка составляет 309 км/ч.

Впрочем, судя по названию Nurburgring Edition, в подразделении BYD нацелились не только на собственный рекорд максимальной скорости, но и намерены побить достижение суперседана Xiaomi SU7. С июня текущего года этот автомобиль является самым быстрым «китайцем» в истории легендарной трассы Нюрбургринг.

