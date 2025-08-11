На дорогах в России станет больше знаков и широких обочин

Новые требования поспособствуют повышению безопасности дорожного движения.

Некоторые рекомендованные стандарты по обустройству российских дорог сделают обязательными — в частности, дорожников попросят добавить больше знаков и обочин. Документ с соответствующими поправками подготовило МВД России, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно предложенным поправкам, подрядные организации, отвечающие за обустройство дорог, будут обеспечивать 2,5-метровой обочиной разгонные полосы, предназначенные для безопасного разгона или торможения автомобиля при выезде из трафика или, наоборот, въезде в транспортный поток. На сегодняшний день жёсткого требования к размерам такой обочины нет.

Ещё одно предложение от ведомства — оборудовать все пешеходные переходы знаками, разметкой и освещением, а в отдельных случаях и установить ограждение.

«МВД напоминает про указ президента от 7 мая 2024 года, согласно которому смертность в ДТП должна снизиться к 2030 году в полтора раза по сравнению с 2023 годом. Новые требования этому поспособствуют, уверено министерство», — пишет «Коммерсантъ».

Проект изменений стандартов, обязательных к применению при строительстве и проектировании дорог, направлен в Аналитический центр при правительстве. Если поправки утвердят, то их нарушения будут грозить владельцам дорог и их подрядчикам штрафами до 500 тысяч рублей.

