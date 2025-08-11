Рассекречен кроссовер новый Aito M7: два варианта мотора и увеличенные габариты

Премиальный паркетник получит полностью электрическую модификацию.

© Aito

Кроссовер Aito M7 второго поколения готовится к выходу в продажу в Китае. Новинка от компаний Huawei и Seres обзавелась двумя техническими комплектациями и стала больше в размерах, пишет CarNewsChina.

Согласно документации в базе Министерства промышленности и информационных технологий Китая (МИИТ), новый Aito M7 имеет габариты 5080x1999x1780 мм и колёсную базу 3030 мм. В сравнении с моделью первого поколения паркетник вырос в длину на 60 мм, расстояние между осями увеличилось на 50 мм. Автомобиль будет доступен как в 5-местном, так и в 6-местном исполнениях.

Кроссовер второй генерации получит два варианта силовой установки — гибридный и полностью электрический. В комбинированном варианте 1,5-литровый турбомотор выступает в качестве генератора для зарядки аккумулятора. В движение машину приводят один или два электродвигателя, в зависимости от типа привода, на 304 и 526 л.с. соответственно. Максимальная скорость в обеих модификациях одинаковая – 200 км/ч.

© MIIT

Чисто электрический Aito M7 тоже доступен как в переднеприводном, так и 4WD вариантах. Показатели по мощности полностью идентичны гибриду. Разница лишь в наличии или отсутствии мотора-генератора и, следовательно, способе зарядки тяговой батареи. Сведений по запасу хода на данный момент нет — ни по гибриду, ни по «электричке».

Среди главных внешних отличий от M7 первой генерации — заглушка вместо радиаторной решётки, более тонкие фары с узкой LED-полосой под капотом, увеличенный в размерах передний бампер, а также фонари во всю ширину кузова. Электрическая версия отличается от гибридной хромированными элементами на бамперах, порогах и дверях.

Старт продаж нового Aito M7 на родине в Китае запланирован на сентябрь текущего года. Кроссовер, как ожидается, составит конкуренцию Xiaomi YU7, Li Auto L7 и Xpeng G9.

Бренд Aito Seres официально вышел на российский рынок в апреле 2024 года, причём M7 стал одной из первых моделей, которую компания привезла в Россию. По итогам прошлого года премиальный гибридный кроссовер был продан в нашей стране в количестве 65 штук и удостоился премии «Автомобиль года 2024» в категории «Тяжелые внедорожники». Стоимость M7 первого поколения — от 5,4 млн рублей.

