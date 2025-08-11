Kia выпустит маленький, но очень мощный электрокар

Дебют новинки состоится уже в 2026 году.

© KIA

Южнокорейский автопроизводитель Kia в следующем году пополнит свою электрическую линейку самой компактной моделью. Несмотря на миниатюрные размеры, новый EV2 по мощности сможет дать фору многим габаритным «электричкам», пишет Carscoops.

Впервые о разработке Kia EV2 было объявлено ещё в прошлом году. Но только теперь стало известно, что мини-кроссовер, оказывается, получит «заряженную» версию. Так, если стандартная модель будет оборудоваться одномоторной установкой мощностью примерно 150-200 л.с., то GT-версия получит два двигателя с суммарной мощностью 300 л.с.

Согласно заводским данным, EV2 GT на две секунды быстрее обычной версии преодолевает спринт до 100 км/ч — за пять секунд. Увы, данных по максимальной скорости пока нет. Что касается запаса хода, то от зарядки до зарядки «заряженный» EV2 сможет проезжать до 435 км, тогда как менее быстрый и, следовательно, более экономичный стандартный кроссовер проедет 480 км.

© KIA

Габариты в обоих вариантах одинаковые: длина составит 4300 мм, ширина автомобиля — 1850 мм, высота — 1560 мм, расстояние между осями составляет 2680 мм.

Отличить Kia EV2 GT от стандартного можно будет по квадратным колёсным аркам, увеличенным передним воздухозаборникам, колёсным дискам с алмазной огранкой и неоново-зелёным тормозными суппортами. В салоне установлены гоночные ковшеобразные сиденья с неоново-зеленой прострочкой. Кроме того, покупателям EV2 GT предложат варианты цветового оформления, которых нет в списке в стандартном кроссовере.

Обычный Kia EV2 выйдет на рынок в Европе в начале 2026 года, в дальнейшем в продаже появится и спортивная модификация. Производство кроссовера будет налажено в Словакии.

