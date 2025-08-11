К 2030 году в Москве будет 320 000 электромобилей и 35 000 зарядных станций

В правительстве Москвы рассказали о планах по электрификации легкового транспорта и развитии зарядной инфраструктуры.

В течение ближайших лет в Москве установят до 35 тысяч зарядных станций, а количество электромобилей займет 7% от общего числа легковых машин на столичных дорогах. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы

На сегодняшний день в столице России числится около 17 тысяч электромобилей и свыше трех тысяч зарядных станций, расположенных в разных округах и районах города. В местах с интенсивным транспортным потоком устанавливают станции постоянного тока мощностью 150 киловатт. На таких ЗЭС осуществляется одновременная зарядка двух электромобилей, а среднее время зарядной сессии составляет примерно 30 минут.

«В рамках реализации транспортной стратегии, которую утвердил Сергей Собянин, к 2030 году в столице установят до 35 тысяч станций. Это обеспечит рост количества электромобилей в городе до 320 тысяч, что составляет семь процентов от общего числа легковых машин», — говорится в сообщении на официальном сайте мэра.

Отмечается, что в течение пяти ближайших лет в Москве увеличится и число быстрых ЭЗС мощностью 150 киловатт — их будут устанавливать по 500 штук в год. Сейчас таких пунктов подзарядки в столице около 350 единиц.

