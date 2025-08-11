Объявлена дата начала продаж дизельного JAC T9 в России

Корреспондент «Рамблер Авто» узнал, когда вторая модификация популярного пикапа появится в российских автосалонах.

© JAC

Официальный дистрибьютор JAC Motors в России анонсировал старт продаж дизельной версии флагманского пикапа JAC T9. Приобрести новинку можно будет уже во второй половине августа.

Как сообщили корреспонденту «Рамблер Авто», в отечественном подразделении JAC, старт продаж намечен на 19 августа, то есть на следующий вторник.

Стоимость и комплектации дизельного JAC T9 пока не объявлены. На прошлой неделе на официальном сайте появился полный прайс-лист с техническими подробностями и ценником, но в дальнейшем в российском офисе пояснили, что это лишь «черновик», опубликованный по ошибке.

Обычный бензиновый JAC T9 продаётся в России с мая 2024 года. По итогам первого полугодия текущего года «китаец» стал самым продаваемым пикапом в нашей стране, разойдясь тиражом 1540 штук.

Больше скорость — меньше ям: тест-драйв пикапа JAC T9