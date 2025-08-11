Названы самые невостребованные россиянами автомобили в 2023-2024 годах

Эти машины сошли с конвейера ещё два года назад, но проданы лишь сейчас.

Автомобили отечественных брендов Lada и «Москвич», китайские Changan, Bestune и другие иномарки 2023 года выпуска попали в антирейтинг самых «залежалых». Только в июле 2025 года эти машины наконец-то нашли владельцев.

По подсчётам генерального директора «Автостата» Сергея Целикова, в количественном выражении самым невостребованным стал китайский кроссовер Bestune T77 — 204 машины «пылились» на складах с 2023 года. Второе место занимает электрический «Москвич 3e»: экземпляры двухлетней давности проданы в июле в количестве 173 штуки. Следом расположился седан Livan S6 Pro из седана – 147 авто не могли распродать два года.

«Не обязательно все эти автомобили должны были «пылиться» на складах российских дилеров. Что-то «отстояло» за границей и было ввезено в прошлом или текущем году», — уточнил Целиков в своём Телеграм-канале.

Интересно, что с 2023 года оставались на складах и популярные автомобили АвтоВАЗа — Lada Granta и Lada Vesta. Несмотря на то, что с 2022 года две эти модели стабильно возглавляют рейтинг продаж новых автомобилей в России, в общей сумме полторы сотни экземпляров дожидались своего часа два года.

Топ-10 самых «залежалых» машин 2023 года выпуска, проданных лишь в июле 2025 года

Bestune T77 — 204 штуки; Москвич 3e — 173; Livan S6 Pro — 147; JAC J7 — 105; WEY Coffee 01 — 92; Livan C3 Pro — 85; Lada Granta — 73; Livan C6 Pro — 71; Nissan X-Trail — 70; Lada Vesta — 62.

В антирейтинге брендов первое место среди «залежалых» автомобилей занял Livan (303 штуки). Следом расположились Bestune (266) и BMW (250). Замыкают пятёрку Changan (190) и Lada с 181 невостребованной машиной. Топ-10 дополнили «Москвич» (180), JAC (155), Toyota (152), Kia (132) и Hyundai (124).

В общей сложности во втором месяце лата было продано 4075 новых легковых автомобилей 2023 года выпуска. Это 3,4% от всего июльского объёма продаж, составившем рекордные для текущего года 120 649 единиц.

