JAC подтвердил сборку автомобилей в России. Машины будут выпускать на УАЗе

Автопроизводитель из Поднебесной уже много лет работает с российскими заводами, но никогда не выпускал машины в нашей стране под своей маркой.

© JAC

Китайская компания JAC Motors наладит выпуск автомобилей на Ульяновском автозаводе (УАЗ). Об этом было объявлено на презентации дизельного T9 в Минеральных Водах, которую посетил корреспондент «Рамблер Авто».

Выпуск планируется осуществлять параллельно. То есть российская компания Sollers, которой принадлежит предприятие, будет выпускать часть китайских пикапов под собственным брендом, как и планировалось ранее. Другие экземпляры встанут на конвейер под оригинальной маркой JAC.

В какой пропорции УАЗ будет выпускать пикапы Sollers и JAC, на заводе не уточнили. Подробностей по модельному ряду пока тоже не так много, как и по датам запуска производства.

© Виталий Невар/РИА Новости

Как рассказал «Рамблер Авто» ранее, специально под сборку Sollers T9 на Ульяновском заводе построен новый сборочный цех. Выпуск будет проводиться по полному циклу — со сборкой, сваркой и окраской кузовов. Старт массового производства ребрендированного китайского пикапа ориентировочно состоится до конца сентября. По выпуску оригинальных машин JAC информации на данный момент нет.

JAC Motors официально представлен на российском рынке с 2014 года. У компании имеются партнёрские заводы, как предприятия того же Sollers в Ульяновске и Елабуге. Столичный «Москвич» под своим торговым знаком не первый год выпускает «перелицованные» кроссоверы и седаны китайского автопроизводителя. Однако выпуск пикапов на УАЗе под своей материнской маркой станет первым для JAC Motors в России.

