Страховщики объяснили популярность цифрового ОСАГО в России

Россияне установили рекорд по покупке электронных полисов е-ОСАГО.

© PH888/Shutterstock

Россияне установили рекорд по покупке е-ОСАГО. Страховщики назвали причину

Продажи электронных полисов ОСАГО в России в июле достигли рекордных значений и по сравнению с началом 2025 года выросли почти в полтора раза. Об этом рассказали в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

Если в январе текущего года было продано 2,4 млн полисов е-ОСАГО, то в июле количество проданных электронных договоров достигло исторического максимума — 3,5 млн оформлений. То есть буквально за полгода количество пользователей цифровой «автогражданкой» выросло на 44,8%. Относительно июля прошлого года спрос увеличился на 21,4%.

«Увеличение продаж полисов электронного ОСАГО напрямую связано с удобством их приобретения. Покупая полис онлайн, автовладельцы экономят время и усилия, избегая необходимости посещать офисы страховых компаний, и используют простые и удобные цифровые инструменты — мобильные приложения и веб-сайты страховщиков», – прокомментировал президент РСА Евгений Уфимцев.

Всего же с января по июль нынешнего года продано 19,9 млн полисов е-ОСАГО, что на 21,4% больше, чем за семь месяцев в 2024 году.

Больше всего электронных полисов за первые семь месяцев 2025 года продано в Москве — 2,1 млн. Следом расположились Московская область и Краснодарский край, где автовладельцы приобрели 1,3 млн и 924 тысяч е-ОСАГО соответственно.

Топ-10 регионов, где с начала 2025 года продано больше всего полисов электронного ОСАГО:

Москва — 2,1 млн полисов е-ОСАГО (10,7% от всех продаж электронных полисов ОСАГО в России); Московская область — 1,3 млн (6.5%); Краснодарский край — 924 тыс. (4,6%); Санкт-Петербург — 838 тыс. (4,2%); Свердловская область — 622 тыс. (3,1%); Челябинская область — 561 тыс. (2,8%); Республика Татарстан — 556 тыс. (2,8%); Республика Башкортостан — 492 тыс. (2,5%); Ростовская область — 485 тыс. (2,4%); Самарская область — 470 тыс. (2,4%).

Сколько стоит ОСАГО в 2025 году: расчёты и советы