Российский электрокар «Атом» получит специальную версию

Премьера новой модификации состоится в ближайшие дни.

© АО «Кама»

Российский электромобиль «Атом» обзаведётся такси-версией. Об этом рассказала пресс-служба компании разработчика АО «Кама».

Модель для таксопарков будет выпускаться в двухместном и «классическом» исполнении. Премьера специальной версии «Атома» состоится в рамках Международного Евразийского форума «Такси», который пройдёт 14 и 15 августа в Москве.

Других подробностей о такси-модификации «Атома», кроме компоновки салона, на данный момент нет. Обычный серийный хэтчбек будет оснащаться 204-сильной одномоторной электроустановкой и сможет проезжать на одном заряде до 500 км.

Массовое производство «Атома», как ожидается, стартует до конца текущего года. Выпуск будет налажен на столичном автозаводе «Москвич». Ориентировочная стоимость электромобиля — 3,1-3,3 млн рублей.

Напомним, с 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон о локализации такси — пассажирские перевозчики будут обязаны использовать автомобили отечественной сборки. «Атом» подпадает под это требование, поскольку на 60-70% собран из российских деталей, узлов и агрегатов.

