В ГАИ отреагировали на слухи о штрафах за неправильную остановку автомобиля

Утверждалось, что планируется ужесточить правила остановки с заглушенным двигателем.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Госавтоинспекция России выступила с официальным заявлением после публикации в СМИ информации о том, что штрафы за кратковременную остановку автомобилей в запрещенных местах будут ужесточены.

Сообщалось, что любая неправильная кратковременная остановка с заглушенным мотором будет приравнена к стоянке в неположенном месте, за которую можно получить от предупреждения до денежного штрафа в размере 3000 рублей.

«Госавтоинспекция не располагает сведениями о подобных инициативах. Данный вопрос в достаточной мере урегулирован Правилами дорожного движения.

Представителей СМИ и блогосферы призываем проверять данные из неофициальных источников, не допускать распространения недостоверной информации и не вводить в заблуждение читательскую аудиторию», — говорится в заявлении ведомства.

Также в Госавтоинспекции обратили внимание на то, что источник информации о будто бы штрафах за любую неправильную остановку не установлен, и это лишний раз доказывает недостоверность сведений.

