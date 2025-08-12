В России предложили выдавать водительские права школьникам

На сдачу экзамена в ГАИ и получение удостоверения до 18 лет претендовать, правда, смогут не все подростки.

В Госдуме РФ выступили с предложением о снижении возраста получения водительского удостоверения с 18 до 16 лет. Документ с соответствующей инициативой направлен главе МВД Владимиру Колокольцеву, передаёт РИА «Новости».

Депутаты от фракции «Новые люди» предлагают выдавать права на управление автомобилем с 16 лет. Причём речь идёт не про всех подростков, а только тех, кто добился успехов в учёбе, спорте, творчестве и активно участвуют в общей деятельности.

«Реализация инициативы позволит поддержать активность молодых целеустремленных граждан, обеспечив при этом необходимый уровень безопасности на дорогах через обязательное прохождение полного курса обучения в автошколе, сдачу экзаменов и, при необходимости, дополнительные психологические тесты на готовность к управлению», — говорится в документе, с которым ознакомилось РИА «Новости».

По действующему законодательству, с 16 до 18 лет гражданин России может получить только права на мопед, скутер или мотоцикл и выехать на дорогу. Поступить в автошколу и пройти курс вождения автомобиля разрешается и с 16 лет, но сдачу экзаменов в ГАИ юным кандидатам в водители приходится ждать до 17 лет, а выдачи прав и выезда на дороги — до наступления совершеннолетия.

Идея о снижении возрастного ценза для выдачи прав на вождение автомобиля звучит в российском автосообществе уже не первый год, однако всякий раз не находит поддержки. Например, в мае прошлого года в ГАИ пояснили, что молодые водители и так относятся к самым «аварийным», и снижение порога лишь усугубит ситуацию.

