Лимитированный Exlantix ES Sport появился в продаже в России

Тираж крайне ограниченный — всего 50 автомобилей.

Российское подразделение китайского премиум-бренда Exeed Exlantix, входящего в состав концерна Chery, анонсировало запуск продаж спецверсии Exlantix ES. Четырехдверное купе, которое дебютировало на российском рынке в единственной комплектации в июле, получило модификацию Sport.

Китайская марка привезла в Россию всего 50 седанов в спортивной версии. Среди ключевых отличий от базового Exlantix ES — интеллектуальная пневмоподвеска CDC, которая подстраивается под любое дорожное покрытие и меняет клиренс до внушительных 180 мм. Ещё автомобиль получил электрические двери с доводчиками и интеллектуальной системой управления — со смарт-ключа, с помощью голосовых команд, сенсоров или обычных физических кнопок.

Задний спойлер на Exlantix ES Sport регулируется автоматически в зависимости от скорости машины. Закрылок поднимается на 9° при скорости свыше 90 км/ч и на 15° при скорости свыше 110 км/ч, создавая дополнительную прижимное усилие, что обеспечивает машине ещё больше устойчивости на больших скоростях. При этом, как и на обычном седане, кузов Sport имеет рекордно низкий в классе коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,230 Cd.

По мотору всё без изменений: автомобиль приводит в движение 409-сильная гибридная установка с 1,5-литровой «турбочетвёркой» и двумя электродвигателями. Привод — полный. Динамика разгона тоже стандартная: с 0 до 100 км/ч 4,6 секунды. На полном баке и заряженной батарее можно проехать 1231 км.

Стоимость эксклюзивного Exeed Exlantix ES Sport составляет 6 490 000 рублей. Это на 500 тысяч рублей дороже стандартного гибридного седана, ценник на который в России начинается от 5 990 000 рублей.

