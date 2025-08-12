«Гелендваген» превратили в шестиколёсный суперпикап Brabus

Покупка этой уникальной машины обойдётся более чем в 100 млн рублей.

Немецкое тюнинг-ателье Brabus презентовало уникальный пикап XLP 800 Adventure. Внедорожник имеет три колёсные оси, причём все ведущие, форсированный битурбированный мотор V8 и набирает скорость до 100 км/ч менее чем за шесть секунд, рассказали в пресс-службе дочернего подразделения Mercedes-Benz.

Построен Brabus XLP 800 Adventure на базе четырёхколёсного Mercedes-AMG G63 нового поколения, премьера которого состоялась весной 2024 года. Чтобы превратить культовую «пятидверку» G-класса в «шестиколёсник», специалисты придворного тюнинг-ателье Mercedes-Benz удлинили стальную раму на 1 530 мм. В итоге габариты составили впечатляющие 6183 х 2192 х 2293 мм. Колёсная база равна 4422 мм, ширина колеи — 1763 мм. Дорожный просвет впечатляет не меньше — 470 мм.

Под капотом нового Brabus 800 расположен унаследованный от «Гелендвагена» 4,0-литровый двигатель V8 с двумя турбокомпрессорами. Мотор был форсирован и теперь выдаёт 800 л.с. и 1000 Н·м крутящего момента вместо 585 л.с. и 850 Н·м. Классическая автоматическая 9-ступенчатая трансмиссия передаёт мощность на все шесть колёс. С места до «сотни» пикап разгоняется всего за 5,8 секунды. Электронный ограничитель максимальной скорости установлен на отметке 210 км/ч. Расход топлива немалый — 21,9 литра на 100 км.

Экипирована машина вездеходными шинами Pirelli на 22-дюймовых кованых дисках с креплением на восемь болтов. Защищены колёса прямоугольными карбоновыми арками. Брутальности «вездеходу» придает передний силовой бампер с лебёдкой на радиоуправлении и с усилием до 4,5 тонны, а также подсветка над ветровым стеклом с тремя LED-блоками.

Снаряженная масса пикапа составляет 3670 кг, полная — 4500 кг. Грузоподъёмность достигает 830 кг.

Стоимость Brabus XLP 800 6×6 Adventure — от $1,3 млн или 103,5 млн рублей по актуальному обменному курсу. Тираж суперпикапа будет лимитированным — правда, в тюнинг-ателье не уточнили, сколько именно экземпляров планируют выпустить.

