В Европе не верят, что китайцы выпустят гиперкар мощностью 3000 л.с.

Конкуренты BYD назвали причины, по которым невозможно достичь показателя в 3000 л.с.

© BYD

Китайский концерн BYD завысил мощность новой версии своего гиперкара Yangwang U9, уверен основатель и генеральный директор хорватской автокомпании Rimac Мате Римац. Он считает, что современные литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LFP) на электромобилях не смогут обеспечить силовую установку отдачей в несколько тысяч лошадиных сил, передает CarBuzz.

На днях стало известно о том, что дочерний бренд BYD — Yangwang — занимается разработкой трековой версии своего флагманского гиперкара. Утверждается, что мощность четырехмоторной электрической установки на U9 Track/Nürburgring Edition составит 2000 л.с.

«Литий-железо-фосфатный аккумулятор, как на большинстве китайских автомобилей, не может выдавать в пике заряд даже в 2 МВт, эквивалентный 2683 л.с.» — написал Римац в соцсетях.

Кроме того, по словам главы американской компании, даже самые современные шины, в том числе гоночные слики, элементарно не справятся с передачей такой большой мощности на дорогу. Он признал, что, например, их 2000-сильный суперкар Rimac Nevera R начинает терять «держак» на скорости свыше 160 км/ч — просто шины больше не обеспечивают сцепления с дорожным покрытием. И если всё-таки Yangwang U9 Track/Nürburgring Edition действительно сможет развивать 3000 л.с., то этот предел будет ещё ниже

Вероятно, в Rimac правы: в BYD действительно завысили мощность своего флагманского электромобиля. Возможно, по отдельности каждый из четырёх электромоторов сможет выдавать пиковую мощность в 744 сил, но не все четыре одновременно.

