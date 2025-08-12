Belgee закончил модернизацию производства: что там будут выпускать

В скором будущем линейка белорусского бренда будет расширена до четырёх моделей.

Белорусский автозавод «Белджи» в Минской области отныне сможет выпускать в два раза больше автомобилей. Об этом по завершении масштабной модернизации производства рассказали в пресс-службе предприятия.

Изменения в первую очередь затронули цеха сварки и окраски кузовов. Так, например, сварочные линии оснастили дополнительными постами и инструментами, как оборудование для сварки перегородок моторного отсека, днища, пост автоматизированной лазерной сварки крыши. В покрасочных цехах увеличено количество роботизированных систем, причём в три раза — с 10 до 43 роботов.

«Часть процедур, которые раньше выполнялись вручную, теперь переведены в полностью роботизированный режим: два робота задействованы для нанесения герметика на пороги, четыре робота добавлены для нанесения антигравийного покрытия, а еще четыре робота выполняют задачи по герметизации сварных швов», — рассказали в Belgee.

Благодаря модернизации производственные мощности завода выросли с 15 до 30 выпущенных автомобилей в час. Другими словами, теперь «Белджи» сможет выпускать в два раза больше машин, причём высокой степени локализации, так на мощностях предприятия ещё до модернизации был налажен выпуск аккумуляторных батарей, колесных дисков и шин, стекол, передних и задних бамперов, и.т.д.

Какие машины будут выпускать на обновленном заводе Belgee?

Ожидается, что в скором времени на модернизированный конвейер встанет новый гибридный кроссовер Belgee X80 PHEV, сертификат на выпуск которого завод уже получил. На 2026 год запланирован выпуск электрического кроссовера BelGee EX50. Пока линейка белорусского бренда насчитывает три модели:

Городской кроссовер Belgee X50;

Универсальный среднеразмерный кроссовер Belgee X70;

Малогабаритный седан Belgee S50.

Первые две модели белорусского бренда официально продаются в России. Возможность появления седана S50 и сроки его выхода на российский рынок в пресс-службе российского офиса Belgee пока не комментируют.

