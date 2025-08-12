Сигнал всей стране: на экс-заводе VW в Калуге запустили производство автомобилей Tenet

На площадке в Калужской области состоялся торжественный старт выпуска кроссоверов новой российской марки.

На экс-предприятии немецкого Volkswagen в Калужской области, ныне именуемом «АГР Холдинг», стартовала серийная мелкоузловая сборка автомобилей нового российского бренда Tenet — со сваркой, сборкой и окраской кузовов. Первой моделью, вставшей на конвейер, стал кроссовер T7, говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Рамблер Авто».

Работа по созданию производственной базы началась ещё в 2024 году. За прошедшее время на предприятии был модернизирован сварочный цех — в частности, полностью перестроена архитектура линии под новый кузов. Лакокрасочное производство оборудовали передовыми технологиями для обработки кузова перед покраской и и нанесения многослойного покрытия. Наконец, на заключительном этапе подготовки специально под конструктивные особенности автомобилей Tenet переоборудовали сборочную линию.

Перед запуском серийной сборки на заводе в пробном режиме было сварено более 200 предсерийных кузовов. Каждый кузов проверялся по более чем 2100 параметрам, а лакокрасочное покрытие успешно прошло серию испытаний на соответствие мировым стандартам качества.

«Калужская область остаётся одним из флагманов автомобильной промышленности России. Запуск производства полного цикла TENET — это не только важное событие для региона, но и сигнал всей стране: у нас есть и кадры, и инфраструктура, и воля, чтобы создавать автомобили здесь, в Калуге», — заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша, присутствовавший на торжественном запуске производства.

Отмечается, что на заводе задействовано более 4000 квалифицированных специалистов, многие из которых имеют многолетний опыт работы на предприятии и хорошо знакомы с международными стандартами в области автомобилестроения.

