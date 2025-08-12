В России создали нейросеть для выявления ям и выбоин на дорогах

ИИ-устройство фиксирует дефекты на дороге и передаёт информацию в соответствующие инстанции.

© David Michael Bellis/Shutterstock

В ближайший месяц в одном из российских регионов стартует пилотный проект по выявлению дефектов дорожного покрытия с помощью нейросети. Об этом объявила пресс-служба Госкорпорации Ростех.

Новая нейросеть разработана московской компанией NtechLab, технологическим партнёром Ростеха. ИИ-система получает изображения с видеокамер, установленных в общественном наземном транспорте – автобусах, маршрутках, троллейбусах, трамваях. Искусственный интеллект фиксирует ямы, выбоины, отсутствие люков, сломанные барьерные ограждения на трассах и даже мусор рядом с проезжей частью.

Обнаружив проблемы на дороге, нейросеть передаёт информацию в соответствующие структуры, которые должны принять меры по их устранению.

«Своевременная фиксация дефектов дорожного покрытия поможет снизить количество ДТП и повреждений автомобилей. Продукт простой в установке и использовании, не требует колоссальных ресурсов от заказчика», — рассказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Подтверждено, что пилотный проект скоро стартует в одном из регионов России. Правда, не уточняется, где именно будет опробована инновационная система.

