Музыкальная разметка с «Калинкой-малинкой» появилась на трассе М12 «Восток»

Мелодия не даст водителю заснуть за рулём.

© Автодор – Платные Дороги

На российских дорогах появилась вторая в стране музыкальная разметка. Полоса установлена на участке платной автомагистрали М-12 «Восток» во Владимирской области, сообщили в Министерстве транспорта РФ.

Теперь водители и их пассажиры, едущие из Москвы в Казань, могут услышать на 144-м километре знаменитую мелодию «Калинка-малинка». Дорожники нанесли поперечную шумовую полосу так, что при проезде колёса машины издают не просто шум и вибрации, а определённый набор звуков, похожий на мелодию.

Инновационная дорожная разметка предназначена отнюдь не для развлечения водителей, а для предупреждения. Мелодия не даст автомобилистам заснуть за рулём, сконцентрирует на дороге и сообщит, например, о приближении к аварийно-опасному участку. Ещё музыкальная разметка помогает придерживаться скоростного режима — прослушать мотив можно только при проезде с разрешенной скоростью.

В дальнейшем на М-12 появятся ещё две музыкальные разметки: с 259 по 260 км во Владимирской области по направлению в Москву и с 412 по 413 км в Нижегородской области в сторону Казани. Осенью прошлого года разметка с «Калинкой-малинкой» была установлена на 653-м километре трассы М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом.

