Ford отзывает более 100 тысяч автомобилей из-за риска скатывания на стоянке

Еще проблемные машины могут внезапно потерять ход во время движения.

© Jonathan Weiss/Shutterstock

Американский концерн Ford Motor объявил массовую отзывную кампанию. Возврату в дилерский центр подлежат 103 тысячи автомобилей, передаёт информационное агентство Reuters.

Причина отзыва — возможный дефект осевого болта на задних ступицах. Колесо в случае его поломки не отлетит. Однако это опасно тем, что будет нарушено соединение ступицы с полуосью (приводным валом), через которое крутящий момент двигателя передаётся от трансмиссии к колёсам. Это значит, что при движении машина внезапно потерять ход или покатится на стоянке, если она не поставлена на ручник, что может привести к аварии.

Под сервисную программу подпадают пикапы Ford F-150, выпущенные с 2023 по 2025 годы. Специалисты дилерских центров проверят ступицы на задней оси и в случае обнаружения проблемы заменят крепежный элемент.

Ford стал ещё на шаг ближе к 100-й отзывной кампании в 2025 году