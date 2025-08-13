Россияне стали активнее покупать электромобили. Названы самые популярные марки

Российские автолюбители стали чаще отдавать предпочтение отечественным брендам электрических машин, хотя во главе рейтинга продаж и остаётся китайский Zeekr.

Спрос на новые электрические автомобили в России в июле вырос сразу на 30%. Впервые с начала 2025 года продажи батарейных машин в стране достигли четырёхзначного показателя.

Согласно статистическим данным «АСМ-Холдинга», в июле в нашей стране было реализовано 1256 «электричек». Месяцем ранее продажи составили 965 единиц. Увеличение продаж обусловлено общим ростом рынка новых автомобилей в июле.

В годовом выражении объём реализации электрокаров вырос на 12,2% — во втором месяце лета прошлого года было продано 1094 автомобиля на электротяге. Причём интересно, что за год сильнее всего вырос спрос на электрокары отечественных брендов, как «Москвич», Evolute, Amberauto — с 171 до 508 машин (+197%). А вот иномарки, наоборот, стали продаваться меньше — 748 единиц против 948 в июле прошлого года (-21%). Не помог даже взлёт отдельных зарубежных брендов, как китайский Geely: продажи электрокроссовера EX5 выросли на 2800% — с 1 до 29 машин.

Топ-10 самых продаваемых марок электромобилей в России в июле 2025 года

Zeekr — 313 штук (на 38% меньше, чем в июле 2024 года); «Москвич» — 249 (+223%); Evolute — 225 (+171%); Avatr — 87 (+87%); BYD — 66 (+112%); Tesla — 39 (+22%); «Амберавто» — 34 (+209%); Geely — 29 (+2800%); Xiaomi — 24 (+33%); Volkswagen — 18 (-74%).

За весь отрезок январь-июль текущего года продажи электромобилей ушли в минус относительно первых семи месяцев прошлого года сразу на 51,5%. Рынок сократился с 11 720 до 5 679 единиц. Падение связано с низким спросом на протяжении первого полугодия. Так, например, в январе и феврале было суммарно продано 1269 машин, то есть практически столько же, сколько за июль.

