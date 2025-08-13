Зумеры, миллениалы, поколение X: как водители разного возраста в России выбирают автомобили?

Предпочтения российских автолюбителей сильно меняются в зависимости от поколения.

Какое поколение водителей в России выбирает автомобили по бренду, какой возрастной группе важнее цена, а кто предпочитает пользоваться каршерингом? Об этом по итогам совместного исследования рассказали Ситидрайв, экосистема Сбера для автолюбителей, и аналитическое агентство А2:Research, изучившие предпочтения зумеров (до 25 лет), миллениалов (25-40 лет) и поколения Х (старше 40 лет).

Лишь 10% зумеров имеют собственный автомобиль

Участие в исследовании приняли 1270 россиян, имеющие действующее водительское удостоверение и проживающие в городах-миллионниках. 58% опрошенных имеют собственный автомобиль. Большая часть из них, 52%, представляют поколение Х. 38% автовладельцев — миллениалы. А вот зумеров в числе собственников автомобилей оказалось всего 10%.

Причём только треть молодежи планирует купить машину в ближайшие годы — большинство предпочитает пользоваться услугами каршеринга. В то же время 26% миллениалов и 36% пользователей старше 40 лет хотели бы приобрести машину в обозримом будущем.

Миллениалам важен бренд автомобиля

У каждой возрастной группы свои предпочтения при покупке автомобиля. Так, например, для 36% водителей от 25 до 40 лет одним из решающих факторов является марка машины. А вот практически две трети молодых автолюбителей, 67%, уделяют повышенное внимание комфорту и удобству в автомобиле — в частности, системе мультимедиа и камерам заднего вида. Для респондентов старше 40 лет важнее всего доступная цена автомобиля и его экономичная эксплуатация.

Поколение X выбирает машины с ДВС

56% участников опроса не исключили, что в дальнейшем купят электромобиль. Наибольший интерес к «зелёным» технологиям проявляют зумеры и миллениалы, тогда как поколение Х предпочитает более привычные автомобили с ДВС. При этом почти половина респондентов в каждой возрастной категории считает, что важно иметь навык вождения автомобиля с механической коробкой передач.

Миллениалы обращаются к официальным дилерам, зумеры – к частникам

Кто куда обращается за ремонтом автомобиля? Тут тоже предпочтения значительно разнятся:

44% всех опрошенных обращаются к официальным дилерам. 66% из них — водители в возрасте 25-40 лет;

36% выбирают частные сервисы, и каждый пятый из них — в возрасте до 25 лет;

20% респондентов ремонтируют машины в мастерских неподалеку от дома. 82% из них принадлежат к поколению Х.

