Беспилотный автомобиль впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани

Дорога из Санкт-Петербурга в Казань на машине с человеком за рулём занимает в среднем 58 часов, а на этот проезд потребовались сутки.

© Navio

Автономный грузовик Navio первым в России проехал из Санкт-Петербурга в Казань. Маршрут длиной больше 1600 км занял всего 24 часа, рассказали в пресс-службе компании-разработчика беспилотной машины.

Для сравнения, обычный путь по трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток» с учетом остановок на отдых занимает 58 часов. То есть автономный автомобиль, который не нуждается в отдыхе и перерывах в дороге, проехал по данному маршруту в два раза быстрее.

Во время всей поездки в кабине присутствовал инженер, отвечавший за контроль и обеспечивавший безопасность в случае нештатных ситуаций. Судя по опубликованному видео с таймлапсом проезда, он не прикасался ни к педалям, ни к рулю. Машина сама ускорялась и замедлялась, меняла полосы движения и определяла обстановку на дороге.

«За короткий срок мы проделали большой путь, чтобы обеспечить стабильную и безопасную работу автоматизированных систем на протяженных маршрутах. Сегодня мы демонстрируем готовность технологии к проездам на расстояние более 1600 километров», — рассказал технический директор Navio Павел Савинков.

Что этот проезд значит для бизнеса и людей?

Как рассказали в Navio, увеличение дистанции работы автономных грузовиков позволит сократить простои автопарка из-за дефицита водителей. Кроме того, полученный опыт поможет нарастить объем грузоперевозок на протяженных маршрутах и повысить безопасность на скоростных автомагистралях.

Россияне высказали своё отношение к беспилотным и летающим машинам