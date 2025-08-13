На УАЗе запустили абсолютно новый конвейер

Создание новой линии обошлось предприятию в 200 миллионов рублей.

Ульяновский автозавод (УАЗ) начал выпуск рам для пикапов российской марки Sollers — ST6 и ST8. Специально для производства этого компонента был создан новый конвейер, говорится в сообщении пресс-службы компании «Соллерс», поступившем в редакцию «Рамблер Авто».

Новая производственная линия оснащена современным оборудованием, таким как специализированные сварочные устройства, стенд для гидравлической пробивки отверстий крепления подвески и автоматизированный рихтовочный стенд (стапель) для установки заводских геометрических параметров. Кроме того, процесс рихтовки, например, выполняется полностью в роботизированном режиме, что гарантирует точные и одинаковые размеры каждой выпущенной рамы.

Первая тестовая партия уже выпущена. Запуск производства на УАЗе назвали успешным.

«Запуск производства рам для пикапов Sollers гарантирует нам стабильное качество критически важного компонента автомобиля, повышение гибкости производства и существенное сокращение логистических издержек и рисков, связанных с внешними поставками», — прокомментировал генеральный директор ООО «УАЗ» Алексей Спирин.

Общий объем инвестиций в новый конвейер составил около 200 млн рублей. Благодаря появлению дополнительной линии на заводе созданы новые рабочие места.

