В России могут ужесточить требования к автомобильным ремням безопасности

Цвет лямок стандартизируют, а автопроизводителей обяжут устанавливать в машины свето-звуковую сигнализацию.

МВД России выступило с предложением внести сразу несколько новых требований к ремням безопасности в автомобилях. Если выдвинутые инициативы получат «зелёный свет», то предохранительный пояс получит стандартный цвет, а «заглушки» попадут под полный запрет.

Как сообщает ТАСС, ведомство считает необходимым регламентировать цвет ремней безопасности. Объясняют в МВД это тем, что светлые ремни сложно заметить на светлой одежде, а чёрные — на чёрной. Кроме того, дополнительные трудности создают складки на одежде, блики на стёклах, и.т.д. Всё это приводит к тому, что сотрудники ДПС и автоматические дорожные камеры не всегда могут различить, пристегнуты водитель и пассажиры или нет.

В качестве решения проблемы с видимостью ремней безопасности предложено использовать в их дизайне контрастные цвета — например, чёрно-белый. Также обязательным может стать наличие светоотражающих элементов.

Другая инициатива — обязать автопроизводителей устанавливать световую и звуковую сигнализации о непристегнутом ремне безопасности, а также датчики длины вытянутой лямки. Параллельно в МВД РФ настаивают на запрете продаж «заглушек». Эти устройства блокирует звуковой сигнал о непристегнутом человеке в автомобилях и сейчас, например, свободно продаются на различных онлайн-площадках.

Отмечается, что цель выдвинутых инициатив — повышение безопасности на дорогах. Согласно статистике, ремни безопасности снижают риск смертельного исхода при ДТП на 40-50%.

