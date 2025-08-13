Geely запустила в космос 11 спутников: как это повлияет на автомобили китайской марки?

Автомобили Geely не останутся без интернет-связи даже в самой безлюдной пустыне.

© Geely

Китайский автопроизводитель Geely Holding Group при содействии своей дочерней компании запустил в космос 11 новых спутников. Их выход на околоземную орбиту состоялся в прошлую субботу, 8 августа, сообщает China Daily.

11 космических устройств Geely-04 были запущены на ракете Smart Dragon-3 компании China Rocket с базы в провинции Шаньдун в Восточном Китае. Таким образом, спутниковая группировка Geely насчитывает уже 41 аппарат.

© архив GeeSpace

Запуском и обслуживанием интернет-спутников занимается аэрокосмическая компания GeeSpace, входящая в состав Geely. Цель проекта — обеспечение автомобилей Geely связью в самых отдаленных уголках планеты. Если даже машина находится где-нибудь в безлюдной пустыне, сигнал через спутник всё равно обеспечит доступ к высокоскоростному интернету. Это значит, что водитель всегда остаётся на связи, может в любой точке мира в режиме реального времени выстроить маршрут в навигаторе, узнать погоду и иметь доступ к телематическим сервисам в машине, как дистанционный запуск двигателя, блокировка/разблокировка дверей и прочие функции.

© GeeSpace

Кроме того, спутниковый сигнал обеспечивает бесперебойный доступ к навигационным картам для автономных машин, сбор информации об обстановке вокруг и связь с транспортной инфраструктурой. Получение этих данных помогает беспилотным автомобилям избегать ДТП и соблюдать правила дорожного движения (ПДД).

Ожидается, что до конца текущего года Geely выведет на земную орбиту ещё три десятка спутников, увеличив численность своей космической группировки до 71 экземпляра.

