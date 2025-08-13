Koenigsegg Jesko Absolut установил мировой рекорд в программе 0-400-0 км/ч

Предыдущее достижение продержалось около месяца.

© Koenigsegg

Один из самых быстрых гиперкаров в мире Koenigsegg Jesko Absolut обновил мировой рекорд по времени разгона до 400 км/ч и полной остановке. С предыдущего достижения мощнейший автомобиль снял 0,58 секунды, сообщает CazBuzz.

© Koenigsegg

Заезд прошёл 7 августа на взлетно-посадочной полосе аэродрома в Эребру в Швеции. Несмотря на мокрую после дождя дорогу, 1500-сильный бензиновый гиперкар разогнался с 0 до 400 км/ч за 16,77 секунды, а скорость с 400 до 0 км/ч сбросил за 8,44 секунды. Таким образом, «упражнение» 0-400-0 км/ч Koenigsegg Jesko Absolut выполнил за 25,21 секунды, что стало новым мировым рекордом.

Предыдущее достижение — 25,79 секунды — было установлено буквально месяц назад хорватским электрокаром Rimac Nevera R.

Суперкар Koenigsegg Jesko побил мировой рекорд на дистанции 800 метров