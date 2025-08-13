Volkswagen закроет линейку ID и даст электромобилям культовые названия

Семейство электромобилей ID прекратит существование, но есть и хорошая новость для ценителей марки Volkswagen.

Руководство немецкого Volkswagen решило отказаться от аббревиатуры ID в наименованиях электрических моделей. Об этом генеральный директор Томас Шефер заявил на встрече с сотрудниками головного завода в Вольфсбурге, сообщает AutoBild.

Семейство электромобилей ID было запущено в 2018 году, и за эти семь лет линейка пополнилась девятью батарейными машинами с этим обозначением – несколькими кроссоверами, седаном, хэтчбеком и минивэном. В следующие два года VW собирается выпустить ещё пять «электричек», но, как выясняется, уже под другим наименованием. Под каким? Похоже, компания готовит сюрприз поклонникам своих автомобилей.

«Знаковые названия должны оставаться на слуху», — резюмировал Шефер в обращении к работникам завода.

Гендиректор компании не стал вдаваться в подробности и перечислять наименования. Однако немецкие СМИ полагают, что новые «электрички» будут называться E-Tiguan, E-Polo, E-Golf, E-Transporter или E-Bulli. Звучит вполне логично в контексте заявления Шефера, тем более в Европе некоторые бензиновые модели, как Polo и Golf, больше не выпускаются.

В Volkswagen отказались комментировать возможное возвращение популярных названий в модельный ряд.

