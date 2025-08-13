JAC может привезти в Россию конкурента Haval H9 с дизельным мотором

Есть вероятность, что большой кроссовер появится в продаже до конца 2025 года.

Китайская компания JAC Motors может привезти в Россию крупный внедорожник с дизельным двигателем от флагманского пикапа T9. Об этом представитель российского подразделения сообщил корреспонденту «Рамблер «Авто».

Подробностей о новинке в отечественном представительстве не раскрывают. Но раз упоминается дизель от JAC T9, то значит, автомобиль будет оборудоваться 2,0-литровым мотором мощностью 163 л.с. и крутящим моментом 410 Н·м, как на пикапе.

Судя по всему, речь идёт о большом внедорожнике JAC JS9, представленном на родине в Китае в апреле. Уже тогда было объявлено, что до конца 2025 года или в начале 2026-го эта новинка выйдет на российский рынок.

Что известно о JAC JS9?

Внедорожник JAC построен на базе 5,3-метрового пикапа T9, имеет рамную конструкцию и увеличенный дорожный просвет. Клиренс на прототипе, напомним, составляет 210 мм. Модель будет доступна как в дизельном, так и в бензиновом варианте. Трансмиссия — 8-ступенчатый классический «автомат» с подключаемым полным приводом part-time. Других сведений на данный момент нет, как и данных по стоимости.

Конкурировать на рынке JAC JS9 предстоит с «рамниками» Haval H9, Tank 500, BAIC BJ60, которые официально поставляются в Россию.

