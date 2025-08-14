Xpeng прервала 24-часовой тест нового электрокара P7

Марафонский заезд будет начат заново в четверг утром.

© Xpeng

Накануне, 13 августа, китайский автопроизводитель Xpeng дал старт 24-часовому тесту на выносливость для своего новейшего электромобиля P7. Машина должна была преодолеть марафонскую дистанцию без остановки, но с первой попытки это не удалось, передаёт CarNewsChina.

Заезд стартовал накануне в среду днём на тестовом полигоне, расположенном рядом со штаб-квартирой Xpeng в Гуанчжоу. Цель марафонского теста — доказать надёжность «электрички» на долгой дистанции, пройдённой на максимальной высокой скорости и с быстрой подзарядкой. P7 благополучно проехал до ночи, после чего заезд был остановлен.

Дело в том, что ближе к 2 часам ночи начался сильный дождь, трассу затопило, и в Xpeng совместно с Китайским центром автомобильных технологий и исследований (CATARC) и оператором трека решили, что продолжать заезд небезопасно. Утром в четверг — как только позволят погодные условия — тест будет возобновлён. Причём 24-часовой марафон решено начать заново.

Предзаказы на Xpeng P7 в Китае открылись 6 августа. Только за первые за 6 минут после запуска новинка собрала 10 000 заявок. Стоимость автомобиля составляет 250 тысяч юаней — 2,7 млн рублей. Полноценная презентация состоится в конце августа.

