Гоночный гиперкар Hyundai впервые выехал на трассу

Эта машина бросит вызов Ferrari, Toyota, Porsche, BMW, Peugeot, Aston Martin, Cadillac и Alpine в мировом первенстве по марафонским гонкам.

© Genesis

В следующем году концерн Hyundai придёт в чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) с гиперкаром Genesis GMR-001. В ближайшее время заводской коллектив «корейцев» приступит к полноценным тестам, а пока болид прошёл обкатку.

Как рассказали в пресс-службе Genesis, дочерней марки Hyundai, под которой и создан гоночный проект, сборка первого из трёх экземпляров GMR-001 завершена. Шасси построено по регламенту LMDh французской компанией Oreca, специализирующейся на марафонских гонках уже несколько десятилетий. Гибридный мотор на базе V8 является собственной разработкой Hyundai.

© Genesis

После сборки в первых числах августа машина была передана команде Genesis Magma Racing и прошла обкатку на трассе Поль-Рикар во французском Ле-Кастелле. Гонщики нового заводского проекта, трёхкратный победитель «24 часов Ле-Мана» Андре Лоттерер и четырёхкратный триумфатор «12 часов Себринга» Пипо Дерани, по очереди испытали машину, проверив работу механических и электрических систем.

Hyundai запланировала масштабную тестовую программу Genesis GMR-001 на ближайшие полгода — испытания пройдут на гоночных трассах по всей Европе. Дебют гиперкара в гонках состоится в конце марта следующего года в Катаре, где пройдет первый этап чемпионата мира по гонкам на выносливость-2026.

Hyundai Motor построила новый твин-турбо V8