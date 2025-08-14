МВД РФ опровергло сообщения о новых требованиях к ремням безопасности

Действительно ли в России регламентируют расцветку ремней безопасности, обяжут автопроизводителей устанавливать свето-звуковую сигнализацию в салон и запретят заглушки?

МВД России отреагировало на сообщения в российских СМИ о намерении ужесточить требования к автомобильным ремням безопасности. Накануне появилась информация о планах по введению специальной расцветки удерживающих устройств и запрете продажи заглушек.

В ведомстве рассказали, что не выдвигали официального предложения об изменении технического регламента. Озвученные положения — это лишь набор идей от Научного центра безопасности дорожного движения БДД МВД России, которые не обязательно должны быть реализованы.

«Положения научно-исследовательской работы не являются официальной позицией МВД России и выдвинуты авторским коллективом в рамках научной дискуссии. На данный момент МВД России не выходило с предложениями по внесению изменений в законодательство в части, касающейся применения указанных методов», — сообщил официальный Телеграм-канал ведомства.

Отмечается, что вышеуказанные идеи были выдвинуты Научным центром в рамках исследования ещё в 2024 году. Это исследование было направлено на поиск решения проблемы неиспользования ремней безопасности.

