ГАИ стала реже штрафовать российских водителей: с чем это связано?

Впервые с 2010 года в России зафиксирован тренд на уменьшение количества штрафов на дорогах.

© PhotoXPress.ru/Legion-Media

С января по июнь текущего года ГАИ выписала 106,2 млн штрафов нарушителям правил дорожного движения (ПДД). Это на 7,5% меньше, чем за первые полгода в 2024-м. Но самое главное — впервые с 2010-го количество нарушений на российских дорогах пошло на спад, следует из публикации «Коммерсанта».

Последние 15 лет количество нарушений ПДД в России в рамках первых шести месяцев года неизменно росло. Так, если в январе-июне 2010-го сотрудники Госавтоинспекции инициировали 27 млн административных правонарушениях, то уже в 2015-м этот показатель достиг отметки в 34,5 млн, к 2020-му вырос до 71 млн, а в 2024-м был установлен исторический максимум — 114 млн.

Причиной позитивной динамики в текущем году эксперты называют увеличение штрафов в полтора раза и уменьшение скидки при их своевременной оплате. Другими словами, новые суммы за нарушения ПДД оказали психологическое воздействие на автомобилистов, и они стали дисциплинированнее.

.

Впрочем, эксперты предупреждают, что со временем водители могут адаптироваться к высоким штрафам. Поэтому более показательной и объективной станет статистика нарушений за весь 2025 год.

Назван средний размер штрафа за нарушение ПДД в России в 2025 году