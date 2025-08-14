Ответ «Гелендвагену»: BMW выпустит большой «квадратный» внедорожник

Новинка станет прямым конкурентом Mercedes-Benz G-Class и Toyota Land Cruiser.

© BMW

Немецкий концерн BMW к концу текущего десятилетия выйдет в абсолютно новый сегмент рынка. Впервые за свою более чем 100-летнюю историю «баварцы» выпустят полноценный семейный внедорожник для путешествий, а не просто городской кроссовер, как популярный X5.

По сведениям Automotive News, BMW разрабатывает «вездеход» под кодовым названием G74. Причём перед запуском проекта компания несколько лет изучала внедорожники своих конкурентов, как Mercedes-Benz G-Class, Toyota Land Cruiser, Range Rover.

Базироваться внедорожник BMW будет на платформе CLAR, как BMW G65 X5 следующего поколения. Эта универсальная архитектура даст инженерам компании больше свободы действий в рамках постоянно меняющейся конъюнктуры рынка, и автомобиль сможет быть как гибридным, так и чисто электрическим. Хотя подробностей о моторе пока нет.

Учитывая сведения по платформе от нового SUV, можно с уверенностью сказать, что G74 получит несущий кузов, а не рамную конструкцию. Но в этом есть свой плюс: машина будет легче, послушнее и безопаснее своих «рамных» аналогов. При этом новинка получит характерный для внедорожника «квадратный» и брутальный облик, высокую проходимость и вместительный трехрядный салон.

Выпуск внедорожника BMW запланирован на 2029 год. То есть времени, чтобы должным образом подготовиться к выходу в новый сегмент рынка и сходу бросить вызов лидерам, у баварской компании предостаточно.

