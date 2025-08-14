Tesla Cybertruck набирает популярность в России: продажи взлетели в 11 раз

Впервые футуристичный автомобиль американской марки попал в топ-15 самых продаваемых пикапов в России.

© Haggardous50000/Shutterstock

Электрический пикап Tesla Cybertruck в стиле киберпанк набирает популярность среди российских автолюбителей. В июле одна из самых необычных и странных машин в современном автопроме ворвалась в топ-15 продаж в своём классе.

По данным директора «Автостата» Сергея Целикова, с января по июль текущего года в нашей стране был продан 31 пикап Tesla Cybertruck. Это 15-е место в сегменте новых грузовичков. Результат знаменательный — впервые за полтора года на российском рынке эта модель оказалась так высоко в рейтинге продаж.

До лидера российского рынка пикапов «Кибертраку», конечно, далеко: китайский бестселлер JAC T9 за этот же период разошёлся тиражом в 1540 штук. С другой стороны, за январь-июль прошлого года Tesla Cybertruck был продан в количестве три штуки, а за весь 2024-й футуристическая машина нашла 12 владельцев.

Официально Tesla Cybertruck в России не продаётся, поставки осуществляются по каналам альтернативного импорта. Стоимость суперпикапа на электронных досках объявлений составляет от 14 до 27 млн рублей.

